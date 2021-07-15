Клиенты ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» могут получить консультацию и справочную информацию по короткому номеру 250.

сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, единый справочный номер доступен на всей территории республики для абонентов A1, МТС и life:).

Стоимость звонков на короткий номер определяется тарифами мобильных операторов. Абоненты сети стационарной электросвязи могут по дозвониться в банк по номеру (17) 309-15-15. Кроме того, по-прежнему будут доступны мобильные номера контакт-центра (29, 33) 309-15-15.

С начала 2021 года количество обработанных звонков, поступивших в банк ВТБ (Беларусь), превысило 340 тысяч. Ежедневно специалисты банка получают порядка 2 тысяч телефонных обращений. Особой популярностью пользуется сервис «Заказать звонок», в текущем году данным сервисом воспользовались свыше 18 тысяч клиентов.