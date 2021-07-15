|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ ПРЕДСТАВИЛ ЕДИНЫЙ КОРОТКИЙ НОМЕР 250 ДЛЯ ЗВОНКОВ В МОБИЛЬНЫХ СЕТЯХ
18:08 15.07.2021
Клиенты ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» могут получить консультацию и справочную информацию по короткому номеру 250.
сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, единый справочный номер доступен на всей территории республики для абонентов A1, МТС и life:).
Стоимость звонков на короткий номер определяется тарифами мобильных операторов. Абоненты сети стационарной электросвязи могут по дозвониться в банк по номеру (17) 309-15-15. Кроме того, по-прежнему будут доступны мобильные номера контакт-центра (29, 33) 309-15-15.
С начала 2021 года количество обработанных звонков, поступивших в банк ВТБ (Беларусь), превысило 340 тысяч. Ежедневно специалисты банка получают порядка 2 тысяч телефонных обращений. Особой популярностью пользуется сервис «Заказать звонок», в текущем году данным сервисом воспользовались свыше 18 тысяч клиентов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 15.07.2021
Курсы в банках
на 15.07.2021
Конвертация в банках
на 15.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте