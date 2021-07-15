ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.07.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПАРИТЕТБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ТОРГОВЫЙ ЭКВАЙРИНГ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА


17:32 15.07.2021

Паритетбанк запустил услугу торгового эквайринга для представителей бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новая услуга позволяет владельцам бизнеса принимать бесконтактную оплату без дополнительных платежей. Паритетбак берет только комиссию от транзакций, требования к объему оборота не предъявляются.

Если выручка через терминал поступает на счета банка, то при использовании клиентом для оплаты карты Paritetbank комиссия для владельца бизнеса составит всего 1%, при оплате картой других банков-резидентов Беларуси – 1,7%, картой банков-нерезидентов – 2,5%.

Несущественно отличаются тарифы, если выручка попадает на счета других банков – 1,2% при оплате картой Paritetbank, 1,9% при оплате картой других банков и 2,7% при оплате картой банков-нерезидентов Беларуси.

«Паритетбанк уделяет особое внимание работе с представителями малого и среднего бизнеса. Мы рады, что сегодня можем предложить услугу «Торговый эквайринг» с низкими тарифами, – отметил член правления и исполнительный директор банка Андрей Семиохин. – По данным Паритетбанка, при оплате картой на обслуживание клиентов уходит в 1,5 раза меньше времени, чем при расчете наличными. А все мы ценим свое время и живем на других скоростях, нежели 5-10 лет назад. Поэтому возможность мгновенной и бесконтактной оплаты просто необходима. Сегодня клиенты в сфере услуг и покупатели товаров активно пользуются безналичным расчетом. И наша задача – создать такие условия, которые будут максимально выгодны и владельцам бизнеса, и их клиентам».

Заполнить заявку на подключение услуги торгового эквайринга можно онлайн на сайте Паритетбанка. После этого нужно дождаться звонка от специалиста, предоставить необходимый пакет документов и подписать договор на обслуживание.

Паритетбанк оказывает широкий перечень финансовых услуг физическим лицам и организациям на протяжении 30 лет. Сегодня банк активно развивается и работает с клиентами в 26 отделениях по всей Беларуси. Основным фокусом на ближайшее время является создание современных простых решений для людей и бизнеса.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.07.2021
валюта курс
EUR 3.0212
USD 2.5613
RUB 3.4578
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.07.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0112 -0.01
USD 2.5442 -0.0171
RUB 3.4317 -0.0261
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0020 3.0100
USD 2.5350 2.5430
RUB 3.4200 3.4290
подробнее

Конвертация в банках
на 15.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1830 1.1860
EUR/RUB 87.7000 88.1000
USD/RUB 74.0000 74.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте