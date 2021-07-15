Паритетбанк запустил услугу торгового эквайринга для представителей бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новая услуга позволяет владельцам бизнеса принимать бесконтактную оплату без дополнительных платежей. Паритетбак берет только комиссию от транзакций, требования к объему оборота не предъявляются.

Если выручка через терминал поступает на счета банка, то при использовании клиентом для оплаты карты Paritetbank комиссия для владельца бизнеса составит всего 1%, при оплате картой других банков-резидентов Беларуси – 1,7%, картой банков-нерезидентов – 2,5%.

Несущественно отличаются тарифы, если выручка попадает на счета других банков – 1,2% при оплате картой Paritetbank, 1,9% при оплате картой других банков и 2,7% при оплате картой банков-нерезидентов Беларуси.

«Паритетбанк уделяет особое внимание работе с представителями малого и среднего бизнеса. Мы рады, что сегодня можем предложить услугу «Торговый эквайринг» с низкими тарифами, – отметил член правления и исполнительный директор банка Андрей Семиохин. – По данным Паритетбанка, при оплате картой на обслуживание клиентов уходит в 1,5 раза меньше времени, чем при расчете наличными. А все мы ценим свое время и живем на других скоростях, нежели 5-10 лет назад. Поэтому возможность мгновенной и бесконтактной оплаты просто необходима. Сегодня клиенты в сфере услуг и покупатели товаров активно пользуются безналичным расчетом. И наша задача – создать такие условия, которые будут максимально выгодны и владельцам бизнеса, и их клиентам».

Заполнить заявку на подключение услуги торгового эквайринга можно онлайн на сайте Паритетбанка. После этого нужно дождаться звонка от специалиста, предоставить необходимый пакет документов и подписать договор на обслуживание.

Паритетбанк оказывает широкий перечень финансовых услуг физическим лицам и организациям на протяжении 30 лет. Сегодня банк активно развивается и работает с клиентами в 26 отделениях по всей Беларуси. Основным фокусом на ближайшее время является создание современных простых решений для людей и бизнеса.