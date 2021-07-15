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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПЦ ЗАВЕРШИЛ СЕРТИФИКАЦИЮ СЕРВИСА MIRACCEPT 2.0
17:03 15.07.2021
ОАО «Банковский процессинговый центр» успешно завершена сертификация в платежной системе «Мир» (АО «Национальная система платежных карт») на соответствие протоколу безопасной аутентификации MirAccept 2.0, сообщает пресс-служба БПЦ
MirAccept 2.0 – это технология, обеспечивающая дополнительную защиту онлайн-платежей. При оплате покупок держателем карточки БЕЛКАРТ банк-эмитент сможет использовать и другие способы подтверждения покупки наряду с привычным кодом из SMS-сообщения, а также можно будет быстро, удобно и безопасно оплачивать товары и услуги не только через web-браузер, но и непосредственно в приложении магазина в смартфоне или в планшете.
Технология разработана и реализована АО «Национальная система платежных карт» на основе протокола EMVCo 3D Secure 2.1.0.
MirAccept 2.0 уже доступен для использования банками-эмитентми, обсуживающимся в ОАО «Банковский процессинговый центр». Для других банков-эмитентов сервис будет доступен с сентября 2021.
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