ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.07.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ С 21 ИЮЛЯ ПОВЫШАЕТ СТАВКУ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ДО 9,25% ГОДОВЫХ


16:38 15.07.2021

С 21 июля 2021 года ставка рефинансирования составит 9,25% годовых, ставка по кредиту овернайт – 10,25% годовых, ставка по депозиту овернайт – 8,25% годовых. Соответствующие решения приняты правлением Национального банка Беларуси 15 июля 2021 года по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

Как ожидалось, в II квартале 2021 года продолжилось ускорение годового темпа роста потребительских цен, начавшееся в конце 2020 года. Вместе с тем интенсивность инфляционных процессов повысилась, что главным образом обусловлено более значимым проинфляционным внешним фоном. Рост цен на мировых рынках товаров (в том числе энергоресурсов, строительных материалов, продовольствия) усилился в результате расширения потребительского спроса на фоне сохраняющихся затруднений в производстве и логистике. При этом восстановление экономической активности в мире происходит более быстрыми темпами, чем ожидалось большинством международных экспертов.

«Дополнительным фактором, поддерживающим интенсивный рост потребительских цен в Беларуси, стали повышенные инфляционные ожидания экономических агентов», - говорится в сообщении регулятора.

С учетом всего комплекса внешних и внутренних факторов по итогам июня 2021 года потребительские цены выросли на 9,9% в годовом выражении.

«Принимая во внимание всю совокупность указанных факторов и необходимость ограничения проинфляционных рисков, правление Национального банка приняло решение о повышении ставки рефинансирования на 75 базисных пунктов», - поясняется в сообщении.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.07.2021
валюта курс
EUR 3.0212
USD 2.5613
RUB 3.4578
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.07.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0112 -0.01
USD 2.5442 -0.0171
RUB 3.4317 -0.0261
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0020 3.0100
USD 2.5350 2.5430
RUB 3.4200 3.4290
подробнее

Конвертация в банках
на 15.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1830 1.1860
EUR/RUB 87.7000 88.1000
USD/RUB 74.0000 74.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте