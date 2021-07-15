С 21 июля 2021 года ставка рефинансирования составит 9,25% годовых, ставка по кредиту овернайт – 10,25% годовых, ставка по депозиту овернайт – 8,25% годовых. Соответствующие решения приняты правлением Национального банка Беларуси 15 июля 2021 года по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

Как ожидалось, в II квартале 2021 года продолжилось ускорение годового темпа роста потребительских цен, начавшееся в конце 2020 года. Вместе с тем интенсивность инфляционных процессов повысилась, что главным образом обусловлено более значимым проинфляционным внешним фоном. Рост цен на мировых рынках товаров (в том числе энергоресурсов, строительных материалов, продовольствия) усилился в результате расширения потребительского спроса на фоне сохраняющихся затруднений в производстве и логистике. При этом восстановление экономической активности в мире происходит более быстрыми темпами, чем ожидалось большинством международных экспертов.

«Дополнительным фактором, поддерживающим интенсивный рост потребительских цен в Беларуси, стали повышенные инфляционные ожидания экономических агентов», - говорится в сообщении регулятора.

С учетом всего комплекса внешних и внутренних факторов по итогам июня 2021 года потребительские цены выросли на 9,9% в годовом выражении.

«Принимая во внимание всю совокупность указанных факторов и необходимость ограничения проинфляционных рисков, правление Национального банка приняло решение о повышении ставки рефинансирования на 75 базисных пунктов», - поясняется в сообщении.