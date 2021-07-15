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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) РАСШИРИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОТМЕНЫ ПЛАТЫ ЗА СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА
16:15 15.07.2021
с 1 августа 2021 года вступят в силу изменения в разделы 9.1, 9.2, а также в Примечание 11 раздела 9 Сборника плат (вознаграждений, комиссионных вознаграждений) за операции, осуществляемые ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, плата за обслуживание счета не будет взиматься при сумме остатков на срочных и условных вкладных счетах в банке, на конец рабочего дня месяца, предшествовавшего начислению платы.
При расчете объема безналичных операций оплаты товаров и услуг с использованием карточки исключены операции в системе АИС «Расчет - ЕРИП, покупки квази-наличных.
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