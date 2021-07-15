с 1 августа 2021 года вступят в силу изменения в разделы 9.1, 9.2, а также в Примечание 11 раздела 9 Сборника плат (вознаграждений, комиссионных вознаграждений) за операции, осуществляемые ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, плата за обслуживание счета не будет взиматься при сумме остатков на срочных и условных вкладных счетах в банке, на конец рабочего дня месяца, предшествовавшего начислению платы.

При расчете объема безналичных операций оплаты товаров и услуг с использованием карточки исключены операции в системе АИС «Расчет - ЕРИП, покупки квази-наличных.