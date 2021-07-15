Беларусбанк совместно с провайдером электронных платежей Assist внедрили технологию Visa Token Service (VTS) глобальной компании платежных технологий Visa.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, в результате интернет-магазинам Беларуси и их клиентам стала доступна технология токенизации Visa Token Service (VTS).

Visa Token Service - это решение, которое дает возможность заменить данные платежной карты на альтернативный идентификатор – «токен» для онлайн-платежей в конкретном интернет-магазине, обеспечивая тем самым безопасное проведение оплат. Держателю карты достаточно всего лишь один раз сохранить данные платежной карты и она будет токенизирована с использованием VTS.

При этом при перевыпуске карты с прежним номером не потребуется заново вводить ее реквизиты на сервисах, к которым она была привязана ранее, поскольку интернет-магазины, подключенные к VTS, при обновлении данных получат уведомление о новом сроке действия карты.