Альфа-Банк получил премию в номинации “Лучший банк в Беларуси” от британского финансового издания Euromoney.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, жюри оценило широкий функционал мобильного банка InSync и Альфа-Бизнес Мобайл 2.0, где почти все операции можно выполнять дистанционно, что особенно важно в период пандемии.

Эксперты отметили Smart Family — решение, которое позволяет выпустить карту для близкого человека, — а также мгновенный доступ к мобильному банку сразу после регистрации, цифровые обложки для настройки внешнего вида карт в Apple/Samsung Pay и InSync, возможность протестировать приложение InSync даже не клиентам Альфы и совместное использование счета для членов семьи и близких друзей.

С 1991 года журнал Euromoney ежегодно присуждает "Награды за Лучшие Достижения" (Awards for Excellence) лидерам в области банковского дела, финансов и инвестиций в 70 странах мира.