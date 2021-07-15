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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК СТАЛ ЛУЧШИМ БАНКОМ В БЕЛАРУСИ ПО ВЕРСИИ EUROMONEY
14:19 15.07.2021
Альфа-Банк получил премию в номинации “Лучший банк в Беларуси” от британского финансового издания Euromoney.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, жюри оценило широкий функционал мобильного банка InSync и Альфа-Бизнес Мобайл 2.0, где почти все операции можно выполнять дистанционно, что особенно важно в период пандемии.
Эксперты отметили Smart Family — решение, которое позволяет выпустить карту для близкого человека, — а также мгновенный доступ к мобильному банку сразу после регистрации, цифровые обложки для настройки внешнего вида карт в Apple/Samsung Pay и InSync, возможность протестировать приложение InSync даже не клиентам Альфы и совместное использование счета для членов семьи и близких друзей.
С 1991 года журнал Euromoney ежегодно присуждает "Награды за Лучшие Достижения" (Awards for Excellence) лидерам в области банковского дела, финансов и инвестиций в 70 странах мира.
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