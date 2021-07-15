С 15 июля 2021 года банк ВТБ (Беларусь) открывает прием денежных средств от физических лиц в срочные безотзывные депозиты со сроком размещения 5 лет в долларах США и евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, доходность по вкладам составит 3,3% годовых в долларах США и 2,8% годовых в евро.

Минимальная сумма первоначального взноса составляет 1000 единиц иностранной валюты. При этом в первые 1440 дней можно дополнительно делать взносы.

Заключить депозитный договор можно в офисах банка (за исключением офисов формата Гостеприимный).