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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРЕДЛАГАЕТ ФИЗЛИЦАМ ДЕПОЗИТЫ В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО НА 5 ЛЕТ
13:25 15.07.2021
С 15 июля 2021 года банк ВТБ (Беларусь) открывает прием денежных средств от физических лиц в срочные безотзывные депозиты со сроком размещения 5 лет в долларах США и евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, доходность по вкладам составит 3,3% годовых в долларах США и 2,8% годовых в евро.
Минимальная сумма первоначального взноса составляет 1000 единиц иностранной валюты. При этом в первые 1440 дней можно дополнительно делать взносы.
Заключить депозитный договор можно в офисах банка (за исключением офисов формата Гостеприимный).
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