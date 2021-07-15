ОАО «Белорусский народный банк» один раз в неделю будет почти уравнивать курсы покупки и продажи валют.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в течение буквально нескольких минут поменять белорусский рубль на одну из валют (доллар США, евро, фунт стерлингов, польский злотый, грузинский лари или российский рубль) и наоборот можно будет практически по одному и тому же курсу.

Оповещать об этой акции банк собирается с помощью рассылок в Viber.