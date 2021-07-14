Банк развития предлагает белорусским компаниям воспользоваться возможностями предэкспортного кредитования в рамках реализации указа от 25 августа 2006 г. № 534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финчреждениия, кредиты предоставляются резидентам (за исключением лизинговых организаций) для производства товаров, включенных в перечень, установленный Совмином, и иных товаров (работ, услуг), и последующей их реализации нерезидентам.

В силу законодательно закрепленного механизма Банк развития может предложить заемщикам ресурсы под низкий процент: в белорусских рублях – 2/3 ставки рефинансирования Нацбанка; в USD и EUR – ставка CIRR; в RUB - 2/3 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.