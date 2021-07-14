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РРБ-БАНК ВРЕМЕННО ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ДВУХ ПУНКТОВ ОБМЕНА ВАЛЮТЫ В ВИТЕБСКЕ

10:49 15.07.2021 ЗАО «РРБ–Банк» с 15 июля 2021 года временно приостанавливает работу пунктов обмена валют №1 и №2 центра банковских услуг № 201 в Витебске (ул. Строителей, 15-1 и пр-т Московский, 130). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.