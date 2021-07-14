БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БПС-СБЕРБАНК ПРИСТУПАЕТ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЛИГАЦИЙ 110-ГО ВЫПУСКА ДЛЯ ФИЗЛИЦ

09:46 15.07.2021 С 15 июля 2021 года начинается размещение интернет-облигаций ОАО «БПС-Сбербанк» 110-го выпуска для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размещение облигаций осуществляется посредством канала дистанционного банковского обслуживания – системы «Сбербанк Онлайн». Доходность (процентов годовых) по интернет-облигациям ОАО «БПС-сбербанк» 110-го выпуска установлена в размере ставки рефинансирования, устанавливаемой Национальным банком Республики Беларусь (с учетом ее изменений), увеличенной на 6,5 п.п.