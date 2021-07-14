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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ ЭМИССИЮ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК MASTERCARD BUSINESS
17:34 14.07.2021
«Франсабанк» ОАО возобновляет с 15 июля 2021 года эмиссию корпоративных банковских платежных карточек MasterCard Business.
Как сообщили ЭКОПРЕССМ в пресс-службе банка, MasterCard Business - банковская платежная карточка (в белорусских рублях, долларах США, Евро, российских рублях), которая предоставляет доступ к счету юридического лица (индивидуального предпринимателя) и является удобным средством расчетов с подотчетными лицами.
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