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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ПОВЫСИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО БЕЗОТЗЫВНЫМ ВКЛАДАМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
16:26 14.07.2021
ОАО «Белгазпромбанк» с 14 июля 2021 года банк повысило ставки по вновь оформляемым безотзывным вкладам в иностранной валюте для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕССМ в пресс-службе банка, по вкладу «На 3 месяца безотзывный – лояльный» в российских рублях ставка повышена до 5,2% годовых.
По депозиту «На 7 месяцев безотзывный – лояльный»: в долларах США – до 2,6% годовых; в евро – до 2,4% годовых и в российских рублях – до 7,4% годовых.
По вкладу «На 13 месяцев безотзывный – лояльный»: в долларах США ставка теперь 3,5% годовых; в евро – 3,0% годовых.
По депозиту «На 25 месяцев безотзывный – лояльный»: в долларах США – 3,5% годовых; в евро – 3,0% годовых и в российских рублях - 9,2% годовых.
Кроме того, предлагается разместить денежные средства в новые безотзывные вклады банка «На 25 месяцев безотзывный – выгодный» в долларах США и евро. Размер процентной ставки в долларах США – 3,75% годовых; в евро – 3,25% годовых.
Минимальная сумма первоначального взноса – 25 тыс. долларов США/евро. Предусмотрена ежемесячная капитализация и возможность пополнения вклада до наступления последних 13 месяцев до истечения срока возврата вклада.
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