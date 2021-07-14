ОАО «Белгазпромбанк» с 14 июля 2021 года банк повысило ставки по вновь оформляемым безотзывным вкладам в иностранной валюте для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕССМ в пресс-службе банка, по вкладу «На 3 месяца безотзывный – лояльный» в российских рублях ставка повышена до 5,2% годовых.

По депозиту «На 7 месяцев безотзывный – лояльный»: в долларах США – до 2,6% годовых; в евро – до 2,4% годовых и в российских рублях – до 7,4% годовых.

По вкладу «На 13 месяцев безотзывный – лояльный»: в долларах США ставка теперь 3,5% годовых; в евро – 3,0% годовых.

По депозиту «На 25 месяцев безотзывный – лояльный»: в долларах США – 3,5% годовых; в евро – 3,0% годовых и в российских рублях - 9,2% годовых.

Кроме того, предлагается разместить денежные средства в новые безотзывные вклады банка «На 25 месяцев безотзывный – выгодный» в долларах США и евро. Размер процентной ставки в долларах США – 3,75% годовых; в евро – 3,25% годовых.

Минимальная сумма первоначального взноса – 25 тыс. долларов США/евро. Предусмотрена ежемесячная капитализация и возможность пополнения вклада до наступления последних 13 месяцев до истечения срока возврата вклада.