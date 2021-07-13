ОАО «Банк БелВЭБ» завершает технологические работы по настройке нового оборудования для оформления личных карточек (виртуальных и на физическом носителе).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в сервисных офисах банка возможность заказа платежных карточек будет предоставлена по мере завершения комплексных настроек программного обеспечения.

Вместе с тем клиентам доступна возможность заказа личных карточек через мобильное приложение UP.