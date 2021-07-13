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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ВОЗОБНОВЛЯЕТ ОФОРМЛЕНИЕ ЛИЧНЫХ КАРТОЧЕК
10:17 14.07.2021
ОАО «Банк БелВЭБ» завершает технологические работы по настройке нового оборудования для оформления личных карточек (виртуальных и на физическом носителе).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в сервисных офисах банка возможность заказа платежных карточек будет предоставлена по мере завершения комплексных настроек программного обеспечения.
Вместе с тем клиентам доступна возможность заказа личных карточек через мобильное приложение UP.
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