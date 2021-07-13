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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ПОДВЕЛ ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ
17:51 13.07.2021
ОАО «Белгазпромбанк» на 1 июля 2021 года сохранило свои позиции системно значимого кредитно-финансового учреждения Беларуси, сообщает пресс-служба банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, активы на начало июля составили 3869 млн рублей, в которых доля операций кредитного характера поддерживалась на уровне 70%. Качество кредитного портфеля остается стабильным.
Собственный капитал составил 774 млн рублей, что соответствует плановому уровню. Объем нормативного капитала и нормативы достаточности капитала подтверждают созданный банком запас прочности.
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