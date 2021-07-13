БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛГАЗПРОМБАНК ПОДВЕЛ ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ

17:51 13.07.2021 ОАО «Белгазпромбанк» на 1 июля 2021 года сохранило свои позиции системно значимого кредитно-финансового учреждения Беларуси, сообщает пресс-служба банка. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, активы на начало июля составили 3869 млн рублей, в которых доля операций кредитного характера поддерживалась на уровне 70%. Качество кредитного портфеля остается стабильным. Собственный капитал составил 774 млн рублей, что соответствует плановому уровню. Объем нормативного капитала и нормативы достаточности капитала подтверждают созданный банком запас прочности.