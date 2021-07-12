ОАО «Белагропромбанк» предлагает кредитополучателям заключить дополнительные соглашения к договорам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с целью внесения изменений в кредитные договоры, заключенные в период с 13 апреля 2006 года по 28 октября 2018 года (включительно), действующие на 1 августа 2021 года, предлагается заключить на предлагаемых банком условиях дополнительное соглашение к договорам.

Кроме того, с целью снижения финансовой нагрузки на кредитополучателей, являющихся клиентами ОАО «Белагропромбанк» по кредитным договорам, содержащим в своем номере латинские буквы SW, а также уточнения отдельных норм договоров, предлагается заключить на предлагаемых банком условиях дополнительное соглашение к договору.