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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНКА ПРЕДЛАГАЕТ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯМ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ К ДОГОВОРАМ
10:16 13.07.2021
ОАО «Белагропромбанк» предлагает кредитополучателям заключить дополнительные соглашения к договорам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с целью внесения изменений в кредитные договоры, заключенные в период с 13 апреля 2006 года по 28 октября 2018 года (включительно), действующие на 1 августа 2021 года, предлагается заключить на предлагаемых банком условиях дополнительное соглашение к договорам.
Кроме того, с целью снижения финансовой нагрузки на кредитополучателей, являющихся клиентами ОАО «Белагропромбанк» по кредитным договорам, содержащим в своем номере латинские буквы SW, а также уточнения отдельных норм договоров, предлагается заключить на предлагаемых банком условиях дополнительное соглашение к договору.
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