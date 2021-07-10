С 15 июля 2021 г. будут действовать новые ставки плат в Сборнике утвержденных тарифов и вознаграждений за операции, осуществляемые ЗАО «РРБ-Банк» с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, речь идет о регистрации и внесении изменений/информации об исполнении валютных договоров бизнес-клиентов на веб-портале Нацбанка Беларуси.

Так, регистрация одного валютного договора будет стоить 25 рублей (вознаграждение с учетом НДС. Взимание комиссионного вознаграждения осуществляется до совершения банком соответствующих действий на веб-портале Нацбанка).

За внесение изменений в ранее зарегистрированный валютный договор / информации об исполнении валютного договора придется заплатить 15 рублей (за соответствующее действие).