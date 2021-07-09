БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДБО В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ВСТУПИТ В СИЛУ С 20 ИЮЛЯ

11:37 12.07.2021 С 20 июля 2021 года вступает в силу новая редакция договора на оказание услуг дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка ВТБ (Беларусь), ознакомиться с новой редакцией договора на оказание услуг ДБО можно по ссылке.