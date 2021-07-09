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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДБО В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ВСТУПИТ В СИЛУ С 20 ИЮЛЯ
11:37 12.07.2021
С 20 июля 2021 года вступает в силу новая редакция договора на оказание услуг дистанционного банковского обслуживания (ДБО).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка ВТБ (Беларусь), ознакомиться с новой редакцией договора на оказание услуг ДБО можно по ссылке.
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