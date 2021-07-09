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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 12 ИЮЛЯ ВО ФРАНСАБАНКЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗЛИЦ
09:47 12.07.2021
С 12 июля 2021 года во Франсабанке изменяются условия кредитования физлиц.
Как в пресс-службе банка, при сумме кредита до 10 тыс. белорусских рублей включительно и при наличии сведений в общегосударственной автоматизированной информационной системе государственного информационного ресурса Фонда социальной защиты населения Министерства труда и соцзащиты справка о доходах заявителя может не предоставляться.
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