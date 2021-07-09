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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК С 21 ИЮЛЯ ПРИОСТАНОВИТ ОФОРМЛЕНИЕ "ПЕНСИОННОЙ КАРТЫ"
16:54 09.07.2021
21 июля 2021 года вступают в силу изменения в перечень вознаграждений за услуги, оказываемые ЗАО "Идея Банк" физическим лицам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с указанной даты приостанавливается оформление карточного продукта "Пенсионная карта", а также выпуск и перевыпуск на индивидуальном дизайне карт международной платежной системы MasterCard Worldwide.
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