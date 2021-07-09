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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО СРОЧНЫМ БАНКОВСКИМ ВКЛАДАМ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ПОВЫСИЛСЯ


14:33 09.07.2021

ОАО «Белагропромбанк» увеличило с 9 июля 2021 размер процентных ставок по срочным банковским вкладам (депозитам).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вновь заключаемых договоров по вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности» в зависимости от срока хранения денежных средств размер процентов будет составлять до 19,5% по вкладам в белорусских рублях, до 3,5% - по вкладам в долларах США, до 3,0% для вкладов в евро и до 9,2% годовых для вкладов в российских рублях.

По депозиту «1 плюс 1» в долларах США размер процентов по вкладам будет составлять 3,5% годовых.

По вкладу «Депозитная карта» размер процентов будет составлять 17,25% по вкладам в белорусских рублях, 2,5% по вкладам в долларах США и 1,5% по вкладам в евро.
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