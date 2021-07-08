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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БПС-СБЕРБАНКЕ ПРЕДЛАГАЮТ КАРТУ ДЛЯ БИЗНЕСА ПРЕМИАЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ VISA PLATINUM BUSINESS
09:57 09.07.2021
БПС-Сбербанк с 9 июля 2021 года предлагает корпоративным клиентам новую карту для бизнеса Visa Platinum Business.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, премиальная карта Visa Platinum Business предназначена для руководителей компании и ее ключевых сотрудников, которые ценят свое время и привыкли к комфорту. Она обладает всеми преимуществами корпоративной карты и набором привилегий.
По карте Visa Platinum Business можно оплачивать как необходимые для компании товары, так и командировочные, представительские, хозяйственные расходы.
Помимо этого, держатели карты Visa Platinum Business получают доступ к привилегиям от платежной системы VISA, благодаря которым могут воспользоваться сервисами премиум-класса, скидками от компаний-партнеров по всему миру, услуги такси, бронирование отелей и многое другое.
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