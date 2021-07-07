БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НЕКОТОРЫЕ СЕРВИСЫ БЕЛИНВЕСТБАНКА МОГУТ БЫТЬ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНЫ УТРОМ 9 ИЮЛЯ

17:01 08.07.2021 Сервисы Белинвестбанка «Онлайн-консультант» и Web-call могут быть временно недоступны 9 июля с 8.00 до 9.00. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в это время запланировано проведение технологических работ. В то же время в указанный промежуток времени связаться с Контакт-центром банка можно любым иным способом: по телефонам146 и 8 (017) 239-02-39, а также через электронную почту: uessufpvfmydfsipgf.vdepljdx. Банк приносит извинения за временные неудобства.