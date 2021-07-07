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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК УВЕЛИЧИЛ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО ДВУМ ВКЛАДАМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ


14:38 08.07.2021

ОАО «Белагропромбанк» увеличило размер процентных ставок по двум вкладам в иностранной валюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 5 июля 2021 года размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности» в зависимости от срока хранения денежных средств увеличен до 3,5% по вкладам в долларах США, до 2,5% для вкладов в евро и до 9,2% годовых для вкладов в российских рублях.

Кроме того, появилась возможность заключения договоров срочного безотзывного вклада (депозита) «Плюс к лету» на срок 95 календарных дней, размер процентов по которым будет составлять 16,0% по вкладам в белорусских рублях, 2,25% по вкладам в долларах США, 2,0% для вкладов в евро и 6,2% годовых для вкладов в российских рублях.

Подробнее с условиями вкладов (депозитов) можно ознакомиться здесь.
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