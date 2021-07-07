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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК СТАЛ САМЫМ АКТИВНЫМ БАНКОМ-ЭМИТЕНТОМ В БЕЛАРУСИ ПО ВЕРСИИ ЕБРР
13:37 08.07.2021
Приорбанк назван самым активным банком-эмитентом в Беларуси в 2020 году. Такой награды его удостоили эксперты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) за отличную работу в сфере документарного бизнеса.
ЕБРР ежегодно определяет лучшие банки в рамках Программы содействия развитию торговли (TFP).
Программа TFP создана в 1999 году и направлена на стимулирование внешней торговли стран, в которые инвестирует ЕБРР. Он предоставляет гарантии подтверждающим банкам и краткосрочные кредитные ресурсы для финансирования местных экспортеров, импортеров и дистрибьютеров.
Мировая пандемия привела к резкому росту спроса на финансирование внешней торговли. В 2020 году TFP поддержала ее в глобальном масштабе более чем на 3,3 млрд евро, что стало рекордным объемом.
Приорбанк уже в 12-й раз получает награду ЕБРР за содействие развитию международной торговли клиентов. Ранее Приорбанк стал лучшим банком в Беларуси по версии экспертов двух влиятельных изданий – Global Finance и EMEA Finance. В EMEA Finance, в частности, отметили возможности банка по инвестированию и его лидерство среди других негосударственных банков.
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