Приорбанк назван самым активным банком-эмитентом в Беларуси в 2020 году. Такой награды его удостоили эксперты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) за отличную работу в сфере документарного бизнеса.

ЕБРР ежегодно определяет лучшие банки в рамках Программы содействия развитию торговли (TFP).

Программа TFP создана в 1999 году и направлена на стимулирование внешней торговли стран, в которые инвестирует ЕБРР. Он предоставляет гарантии подтверждающим банкам и краткосрочные кредитные ресурсы для финансирования местных экспортеров, импортеров и дистрибьютеров.

Мировая пандемия привела к резкому росту спроса на финансирование внешней торговли. В 2020 году TFP поддержала ее в глобальном масштабе более чем на 3,3 млрд евро, что стало рекордным объемом.

Приорбанк уже в 12-й раз получает награду ЕБРР за содействие развитию международной торговли клиентов. Ранее Приорбанк стал лучшим банком в Беларуси по версии экспертов двух влиятельных изданий – Global Finance и EMEA Finance. В EMEA Finance, в частности, отметили возможности банка по инвестированию и его лидерство среди других негосударственных банков.