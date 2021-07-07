Национальный банк Беларуси в августе выпустит в обращение новые памятные монеты, являющиеся законным платежным средством. Об этом говорится в постановлении Нацбанка № 193 от 2 июля 2021 года.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, с 5 августа 2021 года будут выпущены серебряная монета «Разьба па дрэве» серии «Народныя промыслы і рамёствы беларусаў» номиналом 20 рублей и тиражом 799 штук, серебряная монета «Летнія віды спорту. Баскетбол» номиналом 20 рублей и тиражом 799 штук, серебряная монета «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. 100 гадоў» номиналом 20 рублей и тиражом 999 штук.

Кроме того, планируется выпустить медно-никелевую монету «Разьба па дрэве» серии «Народныя промыслы і рамёствы беларусаў» номиналом 1 рубль и тиражом 1,699 тыс. штук, медно-никелевую монету «Летнія віды спорту. Баскетбол» номиналом 1 рубль и тиражом 1,499 тыс. штук, а также медно-никелевую монету «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. 100 гадоў» номиналом 1 рубль и тиражом 1,999 тыс. штук.