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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В АВГУСТЕ НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ВЫПУСТИТ ШЕСТЬ НОВЫХ ПАМЯТНЫХ МОНЕТ
12:14 08.07.2021
Национальный банк Беларуси в августе выпустит в обращение новые памятные монеты, являющиеся законным платежным средством. Об этом говорится в постановлении Нацбанка № 193 от 2 июля 2021 года.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, с 5 августа 2021 года будут выпущены серебряная монета «Разьба па дрэве» серии «Народныя промыслы і рамёствы беларусаў» номиналом 20 рублей и тиражом 799 штук, серебряная монета «Летнія віды спорту. Баскетбол» номиналом 20 рублей и тиражом 799 штук, серебряная монета «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. 100 гадоў» номиналом 20 рублей и тиражом 999 штук.
Кроме того, планируется выпустить медно-никелевую монету «Разьба па дрэве» серии «Народныя промыслы і рамёствы беларусаў» номиналом 1 рубль и тиражом 1,699 тыс. штук, медно-никелевую монету «Летнія віды спорту. Баскетбол» номиналом 1 рубль и тиражом 1,499 тыс. штук, а также медно-никелевую монету «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. 100 гадоў» номиналом 1 рубль и тиражом 1,999 тыс. штук.
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