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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НЕКОТОРЫЕ СЕРВИСЫ БЕЛАРУСБАНКА БУДУТ НЕДОСТУПНЫ В НОЧЬ С 10 НА 11 ИЮЛЯ
11:06 08.07.2021
Некоторые операции сервисы Беларусбанка будут временно недоступны в ночь с 10 на 11 июля из-за проведения технологических работ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 23:00 10 июля до 7:00 11 июля в подразделениях Беларусбанка, АИС «Расчет» (ЕРИП) и каналах дистанционного банковского обслуживания будут недоступны операции по вкладным счетам физических лиц, счетам по учету кредитной задолженности (погашение кредитов).
Кроме того, 11 июля с 1:00 до 2:00 в подразделениях банка невозможно будет совершить операции с денежной наличностью и платежными картами.
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