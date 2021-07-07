Некоторые операции сервисы Беларусбанка будут временно недоступны в ночь с 10 на 11 июля из-за проведения технологических работ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 23:00 10 июля до 7:00 11 июля в подразделениях Беларусбанка, АИС «Расчет» (ЕРИП) и каналах дистанционного банковского обслуживания будут недоступны операции по вкладным счетам физических лиц, счетам по учету кредитной задолженности (погашение кредитов).

Кроме того, 11 июля с 1:00 до 2:00 в подразделениях банка невозможно будет совершить операции с денежной наличностью и платежными картами.