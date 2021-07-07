БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ СОХРАНЯЕТСЯ ТЕНДЕНЦИЯ ЧИСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВАЛЮТЫ СО СТОРОНЫ НАСЕЛЕНИЯ - НАЦБАНК

09:45 08.07.2021 В I полугодии 2021 года на валютном рынке Могилевской области сохранилась тенденция превышения объемов проданной населением иностранной валюты над ее покупкой, сообщает сайт Могилевского облисполкома. Как рассказали в Главном управлении Национального банка по Могилевской области, за шесть месяцев физическими лицами в наличной и безналичной формах сдано в банковские учреждения $215 млн в эквиваленте, куплено – $205,5 млн. Таким образом, чистая продажа иностранной валюты составила $9,5 млн. В том числе в июне продано населением $41,4 млн (что на 15,6% превышает среднемесячный показатель в 2021 году), куплено – $37,1 млн (на 8,3% больше среднемесячного показателя). Основной объем валютно-обменных операций приходится на рынок наличной иностранной валюты: за январь-июнь продано физическими лицами $189,4 млн, куплено – $167,6 млн, чистая продажа наличной валюты – $21,8 млн.