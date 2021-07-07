|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ СОХРАНЯЕТСЯ ТЕНДЕНЦИЯ ЧИСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВАЛЮТЫ СО СТОРОНЫ НАСЕЛЕНИЯ - НАЦБАНК
09:45 08.07.2021
В I полугодии 2021 года на валютном рынке Могилевской области сохранилась тенденция превышения объемов проданной населением иностранной валюты над ее покупкой, сообщает сайт Могилевского облисполкома.
Как рассказали в Главном управлении Национального банка по Могилевской области, за шесть месяцев физическими лицами в наличной и безналичной формах сдано в банковские учреждения $215 млн в эквиваленте, куплено – $205,5 млн. Таким образом, чистая продажа иностранной валюты составила $9,5 млн. В том числе в июне продано населением $41,4 млн (что на 15,6% превышает среднемесячный показатель в 2021 году), куплено – $37,1 млн (на 8,3% больше среднемесячного показателя).
Основной объем валютно-обменных операций приходится на рынок наличной иностранной валюты: за январь-июнь продано физическими лицами $189,4 млн, куплено – $167,6 млн, чистая продажа наличной валюты – $21,8 млн.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 07.07.2021
Курсы в банках
на 08.07.2021
Конвертация в банках
на 08.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте