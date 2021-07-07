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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК С 9 ИЮЛЯ БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГУ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ВАЛЮТНЫХ ДОГОВОРОВ НА ВЕБ-ПОРТАЛЕ НАЦБАНКА
14:38 07.07.2021
ОАО «БПС-Сбербанк» с 9 июля 2021 года будет оказывать корпоративным клиентам услугу по сопровождению валютных договоров на веб-портале Нацбанка.
Ознакомиться с порядком предоставления услуги можно здесь.
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