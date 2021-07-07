БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БПС-СБЕРБАНК С 9 ИЮЛЯ БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГУ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ВАЛЮТНЫХ ДОГОВОРОВ НА ВЕБ-ПОРТАЛЕ НАЦБАНКА

14:38 07.07.2021 ОАО «БПС-Сбербанк» с 9 июля 2021 года будет оказывать корпоративным клиентам услугу по сопровождению валютных договоров на веб-портале Нацбанка. Ознакомиться с порядком предоставления услуги можно здесь.