В связи с проведением технологических работ по настройке нового оборудования с 9 по 12 июля 2021 года временно недоступно оформление личных карточек (виртуальных и на физическом носителе) Банка БелВЭБ как в офисах банка, так и при использовании систем дистанционного банковского обслуживания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в этот период будет недоступно подключение к системе «Интернет-Банк» и мобильному приложению UP клиентам, прошедшим регистрацию через МСИ либо не имеющим на момент подключения платежных карточек банка.

Кроме того, возможны кратковременные перебои в совершении сервисных операций с платежными карточками (изменение лимитов, блокировка/разблокировка и т.п.

Банк приносит извинения за временные неудобства.