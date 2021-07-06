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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 9 ПО 12 ИЮЛЯ БУДЕТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНО ОФОРМЛЕНИЕ ЛИЧНЫХ КАРТОЧЕК БАНКА БЕЛВЭБ
10:05 07.07.2021
В связи с проведением технологических работ по настройке нового оборудования с 9 по 12 июля 2021 года временно недоступно оформление личных карточек (виртуальных и на физическом носителе) Банка БелВЭБ как в офисах банка, так и при использовании систем дистанционного банковского обслуживания.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в этот период будет недоступно подключение к системе «Интернет-Банк» и мобильному приложению UP клиентам, прошедшим регистрацию через МСИ либо не имеющим на момент подключения платежных карточек банка.
Кроме того, возможны кратковременные перебои в совершении сервисных операций с платежными карточками (изменение лимитов, блокировка/разблокировка и т.п.
Банк приносит извинения за временные неудобства.
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