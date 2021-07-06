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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФЫ НА ОПЕРАЦИИ И УСЛУГИ
16:36 06.07.2021
Банк БелВЭБ вносит изменения в Тарифы на выполнение операций и оказание услуг, которые вступят в силу с 16 июля 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оформление на основании исполнительного документа платежного требования, необходимого для формирования и направления Банком БелВЭБ в АИС ИДО в виде электронного документа платежного требования взыскателя – физического лица обойдется в 60 рублей за одну операцию, в том числе НДС 20%.
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