|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК УВЕЛИЧИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО
11:58 06.07.2021
С 6 июля 2021 года Беларусбанк повышает процентные ставки по вкладам в долларах США и евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, повышаются ставки по следующим вновь принимаемым срочным безотзывным банковским вкладам в долларах США:
«Классик Отзывный с фиксированной процентной ставкой» - до 2,5% годовых;
«Классик Отзывный On-line с фиксированной процентной ставкой» - до 2,5% годовых;
«Классик Безотзывный с фиксированной процентной ставкой» - до 3,5% годовых;
«Классик Безотзывный On-line с фиксированной процентной ставкой» - до 3,5% годовых;
«Стабильный Отзывный» - до 1,5% годовых;
«Стабильный Отзывный On-line» - до 1,5% годовых;
«Стабильный Безотзывный» - до 2,35% годовых;
«Стабильный Безотзывный On-line» - до 2,35% годовых;
«Бонусный Безотзывный» - до 3,5% годовых;
«Бонусный Безотзывный Онл@йн» - до 3,5% годовых;
срочный отзывный банковский вклад «Беларусбанк-онл@йн» - до 2,5% годовых;
срочный безотзывный банковский вклад «Беларусбанк-онл@йн» - до 3,5% годовых;
«Детский» безотзывный - до 3,5% годовых.
В евро:
«Классик Отзывный до года» - до 1% годовых;
«Классик Отзывный свыше года» - до 1,5% годовых;
«Классик Безотзывный до года» - до 2,4% годовых;
«Классик Безотзывный свыше года» - до 3% годовых;
«Бонусный Безотзывный» - до 3% годовых;
«Бонусный Безотзывный Онл@йн» - до 3% годовых;
срочный отзывный банковский вклад «Беларусбанк-онл@йн» - до 1,4% годовых;
срочный безотзывный банковский вклад «Беларусбанк-онл@йн» - до 3% годовых;
«Детский» безотзывный - до 3% годовых.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 05.07.2021
Курсы в банках
на 06.07.2021
Конвертация в банках
на 06.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте