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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК УВЕЛИЧИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО


11:58 06.07.2021

С 6 июля 2021 года Беларусбанк повышает процентные ставки по вкладам в долларах США и евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, повышаются ставки по следующим вновь принимаемым срочным безотзывным банковским вкладам в долларах США:

«Классик Отзывный с фиксированной процентной ставкой» - до 2,5% годовых;

«Классик Отзывный On-line с фиксированной процентной ставкой» - до 2,5% годовых;

«Классик Безотзывный с фиксированной процентной ставкой» - до 3,5% годовых;

«Классик Безотзывный On-line с фиксированной процентной ставкой» - до 3,5% годовых;

«Стабильный Отзывный» - до 1,5% годовых;

«Стабильный Отзывный On-line» - до 1,5% годовых;

«Стабильный Безотзывный» - до 2,35% годовых;

«Стабильный Безотзывный On-line» - до 2,35% годовых;

«Бонусный Безотзывный» - до 3,5% годовых;

«Бонусный Безотзывный Онл@йн» - до 3,5% годовых;

срочный отзывный банковский вклад «Беларусбанк-онл@йн» - до 2,5% годовых;

срочный безотзывный банковский вклад «Беларусбанк-онл@йн» - до 3,5% годовых;

«Детский» безотзывный - до 3,5% годовых.

В евро:

«Классик Отзывный до года» - до 1% годовых;

«Классик Отзывный свыше года» - до 1,5% годовых;

«Классик Безотзывный до года» - до 2,4% годовых;

«Классик Безотзывный свыше года» - до 3% годовых;

«Бонусный Безотзывный» - до 3% годовых;

«Бонусный Безотзывный Онл@йн» - до 3% годовых;

срочный отзывный банковский вклад «Беларусбанк-онл@йн» - до 1,4% годовых;

срочный безотзывный банковский вклад «Беларусбанк-онл@йн» - до 3% годовых;

«Детский» безотзывный - до 3% годовых.
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