БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАРУСБАНК УВЕЛИЧИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО

11:58 06.07.2021 С 6 июля 2021 года Беларусбанк повышает процентные ставки по вкладам в долларах США и евро. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, повышаются ставки по следующим вновь принимаемым срочным безотзывным банковским вкладам в долларах США: «Классик Отзывный с фиксированной процентной ставкой» - до 2,5% годовых; «Классик Отзывный On-line с фиксированной процентной ставкой» - до 2,5% годовых; «Классик Безотзывный с фиксированной процентной ставкой» - до 3,5% годовых; «Классик Безотзывный On-line с фиксированной процентной ставкой» - до 3,5% годовых; «Стабильный Отзывный» - до 1,5% годовых; «Стабильный Отзывный On-line» - до 1,5% годовых; «Стабильный Безотзывный» - до 2,35% годовых; «Стабильный Безотзывный On-line» - до 2,35% годовых; «Бонусный Безотзывный» - до 3,5% годовых; «Бонусный Безотзывный Онл@йн» - до 3,5% годовых; срочный отзывный банковский вклад «Беларусбанк-онл@йн» - до 2,5% годовых; срочный безотзывный банковский вклад «Беларусбанк-онл@йн» - до 3,5% годовых; «Детский» безотзывный - до 3,5% годовых. В евро: «Классик Отзывный до года» - до 1% годовых; «Классик Отзывный свыше года» - до 1,5% годовых; «Классик Безотзывный до года» - до 2,4% годовых; «Классик Безотзывный свыше года» - до 3% годовых; «Бонусный Безотзывный» - до 3% годовых; «Бонусный Безотзывный Онл@йн» - до 3% годовых; срочный отзывный банковский вклад «Беларусбанк-онл@йн» - до 1,4% годовых; срочный безотзывный банковский вклад «Беларусбанк-онл@йн» - до 3% годовых; «Детский» безотзывный - до 3% годовых.