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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ТЕХНОБАНК СООБЩАЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ВЫПЛАТЕ ЧЕКОВ TAX FREE КОМПАНИИ GLOBAL BLUE


10:47 06.07.2021

ОАО «Технобанк» сообщает об изменениях в выплате чеков Tax Free компании Global Blue.

«…с 29 июня 2021 года, по решению компании Global Blue, к оплате принимаются только те формы, на которых стоит таможенный штамп той страны, в которой была выдана форма, и все формы, на которых стоит польский таможенный штамп», - говорится в сообщении банка.
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