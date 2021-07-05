БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК СООБЩАЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ВЫПЛАТЕ ЧЕКОВ TAX FREE КОМПАНИИ GLOBAL BLUE

10:47 06.07.2021 ОАО «Технобанк» сообщает об изменениях в выплате чеков Tax Free компании Global Blue. «…с 29 июня 2021 года, по решению компании Global Blue, к оплате принимаются только те формы, на которых стоит таможенный штамп той страны, в которой была выдана форма, и все формы, на которых стоит польский таможенный штамп», - говорится в сообщении банка.