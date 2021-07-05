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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК С 6 ИЮЛЯ ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
09:50 06.07.2021
ЗАО «Идея Банк» с 6 июля 2021 года изменяет процентные ставки по безотзывным вкладам для физических лиц в национальной валюте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по депозитам «Онлайн 3 безотзывный» и «Фирменный онлайн 3 безотзывный» на 3 месяца ставка составит 17,50% годовых.
По вкладам «Онлайн 6 безотзывный» и «Фирменный онлайн 6 безотзывный» сроком на 6 месяцев - 18,00% годовых.
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