БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК С 6 ИЮЛЯ ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

09:50 06.07.2021 ЗАО «Идея Банк» с 6 июля 2021 года изменяет процентные ставки по безотзывным вкладам для физических лиц в национальной валюте. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по депозитам «Онлайн 3 безотзывный» и «Фирменный онлайн 3 безотзывный» на 3 месяца ставка составит 17,50% годовых. По вкладам «Онлайн 6 безотзывный» и «Фирменный онлайн 6 безотзывный» сроком на 6 месяцев - 18,00% годовых.