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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ С 6 ИЮЛЯ ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
17:47 05.07.2021
Банк Дабрабыт с 6 июля 2021 года устанавливает максимальные ставки по депозитам в иностранной валюте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладам "Хуткi" с ежедневной капитализацией и "Шчодры" на срок до 61 месяца ставка повышается до 3,5% годовых в долларах США и до 3% годовых в евро.
По депозитам "Добры месяц" и "Цудоўны" на срок 35 дней ставка составит 1,4% годовых в долларах США и 1,3% годовых в евро.
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