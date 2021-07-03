Банк Дабрабыт с 6 июля 2021 года устанавливает максимальные ставки по депозитам в иностранной валюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладам "Хуткi" с ежедневной капитализацией и "Шчодры" на срок до 61 месяца ставка повышается до 3,5% годовых в долларах США и до 3% годовых в евро.

По депозитам "Добры месяц" и "Цудоўны" на срок 35 дней ставка составит 1,4% годовых в долларах США и 1,3% годовых в евро.