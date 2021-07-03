ЗАО «Цептер Банк» совместно с криптобиржей BYNEX реализовали совместную интеграцию, предоставив возможность инвестирования в цифровые токены через интернет-банкинг для юридических лиц или новое мобильное приложение Zepter.Pro.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в настоящее время через систему дистанционного банковского обслуживания клиенты банка имеют возможность оформить рыночные ордера на покупку и продажу bitcoin, tether, ethereum, litecoin.

Работа по инвестированию в цифровые токены состоит из двух частей: однократная регистрация и верификация на самой бирже BYNEX - это обязательный процесс для всех субъектов рынка цифровых токенов; осуществление торговых операций по покупке и продаже токенов непосредственно в интернет-банкинге для юридических лиц или мобильном приложении Zepter.Pro в один клик.