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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ПРЕДОСТАВИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ТОКЕНЫ
16:43 05.07.2021
ЗАО «Цептер Банк» совместно с криптобиржей BYNEX реализовали совместную интеграцию, предоставив возможность инвестирования в цифровые токены через интернет-банкинг для юридических лиц или новое мобильное приложение Zepter.Pro.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в настоящее время через систему дистанционного банковского обслуживания клиенты банка имеют возможность оформить рыночные ордера на покупку и продажу bitcoin, tether, ethereum, litecoin.
Работа по инвестированию в цифровые токены состоит из двух частей: однократная регистрация и верификация на самой бирже BYNEX - это обязательный процесс для всех субъектов рынка цифровых токенов; осуществление торговых операций по покупке и продаже токенов непосредственно в интернет-банкинге для юридических лиц или мобильном приложении Zepter.Pro в один клик.
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