БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В АЛЬФА-БАНКЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

16:00 05.07.2021 В Альфа-Банке 5 июля 2021 года вступили в силу изменения в Перечень вознаграждений. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, внесены изменения в переводы с карты на карту. В частности, добавлена возможность совершать переводы с карты на карту через наш сервис на площадке Myfin.by. Для переводов в данном канале определены следующие тарифы. Для р2р переводов по номеру карты: между картами банков-резидентов Республики Беларусь - 1% от суммы перевода; с карт Альфа-Банка на карты банков-резидентов страны - 0,5% от суммы перевода; с карт Альфа-Банка на карты банков-нерезидентов страны, а также между картами банков-резидентов страны - 1% от суммы перевода. Для р2р переводов по номеру телефона: с карт Альфа-Банка - 0,5% от суммы перевода; с карт банков-резидентов страны - 1% от суммы перевода. Комиссия взимается за переводы на карту любого банка страны, в том числе и при переводе на карты Альфа-Банка.