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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В АЛЬФА-БАНКЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
16:00 05.07.2021
В Альфа-Банке 5 июля 2021 года вступили в силу изменения в Перечень вознаграждений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, внесены изменения в переводы с карты на карту. В частности, добавлена возможность совершать переводы с карты на карту через наш сервис на площадке Myfin.by.
Для переводов в данном канале определены следующие тарифы.
Для р2р переводов по номеру карты:
между картами банков-резидентов Республики Беларусь - 1% от суммы перевода;
с карт Альфа-Банка на карты банков-резидентов страны - 0,5% от суммы перевода;
с карт Альфа-Банка на карты банков-нерезидентов страны, а также между картами банков-резидентов страны - 1% от суммы перевода.
Для р2р переводов по номеру телефона:
с карт Альфа-Банка - 0,5% от суммы перевода;
с карт банков-резидентов страны - 1% от суммы перевода.
Комиссия взимается за переводы на карту любого банка страны, в том числе и при переводе на карты Альфа-Банка.
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