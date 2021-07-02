БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ВОЗОБНОВИЛ ВЫПУСК ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК MASTERCARD STANDARD CONTACTLESS

11:18 05.07.2021 Франсабанк с июля текущего года возобновил эмиссию бесконтактных карточек MasterCard Standard. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, карточки выпускаются с обновленным дизайном: с темным фоном и цветными боковыми гранями. MasterCard с зелеными боковыми гранями будут применяться для личных карточек, а с оранжевыми — для зарплатных.