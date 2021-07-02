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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ВОЗОБНОВИЛ ВЫПУСК ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК MASTERCARD STANDARD CONTACTLESS
11:18 05.07.2021
Франсабанк с июля текущего года возобновил эмиссию бесконтактных карточек MasterCard Standard.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, карточки выпускаются с обновленным дизайном: с темным фоном и цветными боковыми гранями.
MasterCard с зелеными боковыми гранями будут применяться для личных карточек, а с оранжевыми — для зарплатных.
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