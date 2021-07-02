Новый офис ОАО «Белагропромбанк» в формате «банковский островок» открылся в Новой Боровой (д. Копище, ул. Авиационная, 12).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, его главная концепция – технологичность, интерактивность и возможность круглосуточного доступа к банковским услугам.

В административном отношении новый офис является частью ЦБУ ОАО «Белагропромбанк» № 510/61. В офисе нет расчетных касс – все расчетно-кассовые операции можно совершить самостоятельно в зоне самообслуживания, в которой установлены инфокиоск, банкомат и автомат для обмена валют. Также здесь установлена интерактивная панель, которая позволят получить доступ к сайту банка со всем набором его сервисов и услуг.

Зона самообслуживания работает круглосуточно – доступ в нее осуществляется с помощью действующей платежной карточки любого банка.

Также в офисе работает специалист, который поможет с кредитами, счетами, примет заявку на выпуск банковских карточек, проведет депозитные операции, проконсультирует и окажет поддержку с работой устройств самообслуживания.