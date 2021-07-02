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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 2 ИЮЛЯ ВСТУПАЮТ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ АЛЬФА-БАНКА
14:07 02.07.2021
С 2 июля 2021 года вступают в силу изменения в Перечень вознаграждений Альфа-Банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в пакетах решений внесены изменения в количество услуг «Альфа-Чек» (версия «Push-уведомление»), включенных в стоимость Единого вознаграждения.
Подробнее с изменениями можно ознакомиться здесь.
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