БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

С 2 ИЮЛЯ ВСТУПАЮТ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ АЛЬФА-БАНКА

14:07 02.07.2021 С 2 июля 2021 года вступают в силу изменения в Перечень вознаграждений Альфа-Банка. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в пакетах решений внесены изменения в количество услуг «Альфа-Чек» (версия «Push-уведомление»), включенных в стоимость Единого вознаграждения. Подробнее с изменениями можно ознакомиться здесь.