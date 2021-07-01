В связи с необходимостью проведения технических работ по подготовке к вводу в промышленную эксплуатацию веб-портала "Регистрация валютных договоров" с 20:00 5 июля 2021 года прекращается тестовый доступ пользователей к данному информационному ресурсу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, доступ пользователей к веб-порталу будет возобновлен после его ввода в промышленную эксплуатацию – 9 июля 2021 года с 00:00.

После проведения технических работ учетные записи пользователей, созданные при первом входе во время тестирования веб-портала, а также настройки в модуле личного кабинета "Администрирование", за исключением настроек в пункте меню "Предоставление прав по регистрации и сопровождению валютных договоров банкам", будут сохранены.

Иная информация (включая информацию о валютных договорах, их исполнении, а также все виды уведомлений) будет удалена.

В Нацбанке обращают внимание, что на веб-портале размещена обновленная версия документа "Руководство пользователя "Резидент".

В актуальную версию Руководства пользователя внесены следующие изменения: исключено требование первого входа в систему руководителем или главным бухгалтером организации; исключено требование выполнения настроек в личном кабинете МСИ, после выполнения которых первый вход может быть осуществлен иным сотрудником юридического лица.