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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЕБ-ПОРТАЛА ПО РЕГИСТРАЦИИ ВАЛЮТНЫХ ДОГОВОРОВ НАЧНЕТСЯ 9 ИЮЛЯ - НАЦБАНК
13:07 02.07.2021
В связи с необходимостью проведения технических работ по подготовке к вводу в промышленную эксплуатацию веб-портала "Регистрация валютных договоров" с 20:00 5 июля 2021 года прекращается тестовый доступ пользователей к данному информационному ресурсу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, доступ пользователей к веб-порталу будет возобновлен после его ввода в промышленную эксплуатацию – 9 июля 2021 года с 00:00.
После проведения технических работ учетные записи пользователей, созданные при первом входе во время тестирования веб-портала, а также настройки в модуле личного кабинета "Администрирование", за исключением настроек в пункте меню "Предоставление прав по регистрации и сопровождению валютных договоров банкам", будут сохранены.
Иная информация (включая информацию о валютных договорах, их исполнении, а также все виды уведомлений) будет удалена.
В Нацбанке обращают внимание, что на веб-портале размещена обновленная версия документа "Руководство пользователя "Резидент".
В актуальную версию Руководства пользователя внесены следующие изменения: исключено требование первого входа в систему руководителем или главным бухгалтером организации; исключено требование выполнения настроек в личном кабинете МСИ, после выполнения которых первый вход может быть осуществлен иным сотрудником юридического лица.
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