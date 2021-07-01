МТБанк признан банком №1 для малого и среднего бизнеса по версии премии «Номер один».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по итогам масштабного интернет-голосования почти 47 тыс. потребителей, голосования большого жюри и оргкомитета МТБанк признан «Банком №1 для малого и среднего бизнеса».

«Мы благодарим за такую высокую оценку нашей работы. Эта награда еще раз доказывает, что вот уже более 27 лет МТБанк является одним из лидеров рынка, постоянно совершенствуется для своих клиентов, предлагая инновационные продукты, повышая планку клиентского обслуживания, чтобы обеспечить решение любых задач самого взыскательного бизнеса. МТБанк был, есть и будет партнером №1 для бизнеса», - отметала заместитель председателя правления Ольга Цуран.

Памятные награды и дипломы с символикой «Номер один» получили около 150 брендов и персоналий.

Самым громким событием премии «Номер один» стало первое интернет-голосование за инфлюенсеров №1 в Беларуси. МТБанк поддержал эту инициативу и учредил специальные призы – премиальную карту VISA Platinum Business с внесенными на нее 500 рублей и NFC-кольца со встроенным бесконтактным чип-модулем на базе премиальной карты Visa Platinum.

«Блогинг вышел за рамки хобби и уже занял свою серьезную и важную нишу. Сотрудничество с лидерами мнений сегодня уже не просто тренд или модная необходимость, а важная составляющая работы бизнеса, в том числе возможность помогать. Развивая наше партнерство с инфлюенсерами мы, как бизнес, открываем себя с новой стороны, становимся ближе и понятнее клиентам, строим новый уровень отношений», - сказал председатель правления МТБанка Дмитрий Шидлович.