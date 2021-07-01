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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНКОВСКИЙ ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР ЗАПУСТИЛ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ВНЕДРЕНИЮ СЕРВИСА MIRACCEPT 2.0


09:58 02.07.2021

ОАО «Банковский процессинговый центр» обеспечена доступность технологии безопасной аутентификации MirAccept 2.0 для банков-эмитентов карточек платежной системы БЕЛКАРТ c платежным приложением НСПК.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БПЦ, MirAccept 2.0 – это технология, обеспечивающая безопасность проведения операций в интернете. Сервис позволяет проводить аутентификацию держателя карточки как в браузере, так и непосредственно в мобильном приложении, без необходимости перенаправления на сайт банка-эмитента.

Технология разработана и реализована АО «Национальная система платежных карт» на основе протокола EMVCo 3D Secure 2.1.0

Внедрение востребованной современной технологии в платежную систему БЕЛКАРТ расширит территорию использования платежных карточек БЕЛКАРТ. Пользователи смогут выполнять операции электронной коммерции в инфраструктуре платежной системы «Мир». Также MirAccept 2.0 упростит процессы совершения онлайн-покупок и обеспечит высокий уровень безопасности платежей.

Предоставление сервиса банкам-эмитентам карточек платежной системы БЕЛКАРТ c платежным приложением НСПК, находящимся на обслуживании в ОАО «Банковский процессинговый центр», возможно с 1 июля 2021.
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