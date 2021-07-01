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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПОДКЛЮЧИЛ БОЛЕЕ 400 ТОРГОВЫХ ТОЧЕК К СЕРВИСУ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕРЖАТЕЛЯМ КАРТОЧЕК
17:28 01.07.2021
Сервис выдачи наличных денежных средств владельцам карточек в организациях торговли и сервиса, который ОАО «АСБ Беларусбанк» запустило в июне 2020 года, реализован в 400 точках продаж.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, услуга работает второй год и с момента ее внедрения проведено порядка 12 тыс. операций по выдаче наличных денежных средств. Общая сумма составила более 800 тыс. рублей.
«Сегодня мы видим востребованность данного сервиса у жителей регионов. За текущий год количество и сумма операций превысили объемы прошлого года более чем в 3 раза, - подчеркнул заместитель председателя правления «Беларусбанка» Дмитрий Грищенков. - Потребители отмечают удобство пользования нашей услугой. Сегодня это хорошая альтернатива ближайшему банкомату или отделению банка для жителей населенных пунктов. Ведь в повседневной жизни клиенты по-прежнему в некоторых жизненных ситуациях используют наличные, например, совершая покупки товаров на местных рынках, оплату проезда в транспорте».
Наиболее популярен сервис в Витебской области – на нее приходится более половины от всех операций. Также часто наличные снимают в Гродненской и Минской областях.
Напомним, услуга предоставляет возможность снятия наличных в ОТС, которые расположены на территории сельской местности, малых городских поселений, территории во всех населенных пунктах.
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