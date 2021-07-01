Сервис выдачи наличных денежных средств владельцам карточек в организациях торговли и сервиса, который ОАО «АСБ Беларусбанк» запустило в июне 2020 года, реализован в 400 точках продаж.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, услуга работает второй год и с момента ее внедрения проведено порядка 12 тыс. операций по выдаче наличных денежных средств. Общая сумма составила более 800 тыс. рублей.

«Сегодня мы видим востребованность данного сервиса у жителей регионов. За текущий год количество и сумма операций превысили объемы прошлого года более чем в 3 раза, - подчеркнул заместитель председателя правления «Беларусбанка» Дмитрий Грищенков. - Потребители отмечают удобство пользования нашей услугой. Сегодня это хорошая альтернатива ближайшему банкомату или отделению банка для жителей населенных пунктов. Ведь в повседневной жизни клиенты по-прежнему в некоторых жизненных ситуациях используют наличные, например, совершая покупки товаров на местных рынках, оплату проезда в транспорте».

Наиболее популярен сервис в Витебской области – на нее приходится более половины от всех операций. Также часто наличные снимают в Гродненской и Минской областях.

Напомним, услуга предоставляет возможность снятия наличных в ОТС, которые расположены на территории сельской местности, малых городских поселений, территории во всех населенных пунктах.