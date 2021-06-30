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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
S&P ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ БАНКА РАЗВИТИЯ НА УРОВНЕ «В» С НЕГАТИВНЫМ ПРОГНОЗОМ
13:48 01.07.2021
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг ОАО «Банк развития Республики Беларусь» на уровне «В» с негативным прогнозом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в финучреждении, агентство подчеркивает системную значимость Банка развития и его исключительную роль как главного финансового учреждения, предоставляющего долгосрочные ресурсы белорусской экономике.
Эксперты также отмечают «практически безусловную» вероятность поддержки банка со стороны государства в случае возникновения необходимости, а также обращают внимание на высокий уровень капитализации банка и наличие существенных резервов, превышающих средние показатели белорусской банковской системы.
Аналитики рейтингового агентства отметили потенциал Банка развития в реализации поставленных правительством задач по стимулированию экономического роста в постковидный период, что обеспечит существенный ежегодный прирост кредитного портфеля Банка развития.
Рейтинговый прогноз Банка развития отражает прогноз по суверенным рейтингам Беларуси.
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