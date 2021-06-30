Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг ОАО «Банк развития Республики Беларусь» на уровне «В» с негативным прогнозом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в финучреждении, агентство подчеркивает системную значимость Банка развития и его исключительную роль как главного финансового учреждения, предоставляющего долгосрочные ресурсы белорусской экономике.

Эксперты также отмечают «практически безусловную» вероятность поддержки банка со стороны государства в случае возникновения необходимости, а также обращают внимание на высокий уровень капитализации банка и наличие существенных резервов, превышающих средние показатели белорусской банковской системы.

Аналитики рейтингового агентства отметили потенциал Банка развития в реализации поставленных правительством задач по стимулированию экономического роста в постковидный период, что обеспечит существенный ежегодный прирост кредитного портфеля Банка развития.

Рейтинговый прогноз Банка развития отражает прогноз по суверенным рейтингам Беларуси.