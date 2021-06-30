ЗАО "БТА Банк" с 1 июля 2021 г. возобновило выдачу кредита «Вторичная недвижимость».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит предоставляется физическому лицу, включая физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя, на финансирование жилой недвижимости, приобретаемой на вторичном рынке.

Срок кредитования - 60 месяцев. Ставка по кредиту фиксированная — 17,50% (в пакете услуг) и 23,99% (без пакета услуг). Минимальный размер кредита составляет 5 тыс. BYN, максимальный — 120 тыс. BYN.

Кредит выдается под обеспечение в виде неустойки, залог приобретаемого недвижимого имущества (ипотека).

Для получения суммы до 50 тыс. BYNне требуется предоставление справки о доходах (свыше 50 тыс. BYN — необходима справка о доходах за последние три месяца).

Для физлица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, необходимо предоставление копию декларации за квартал на последнюю отчетную дату; либо выписку о движении денежных средств по счету сроком за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения.