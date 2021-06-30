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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
УСЛУГОЙ АИС «ВЕДОМСТВЕННЫЙ АРХИВ» ОТ НЦЭУ ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ БАНК ДАБРАБЫТ
09:50 01.07.2021
Благодаря поддержке Национального центра электронных услуг (НЦЭУ) и с использованием услуги АИС «Ведомственный архив» Банк Дабрабыт первым среди белорусских финучреждений полностью перешел на внутренний электронный документооборот, включая архивное хранение документов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦЭУ, воспользовавшись услугой АИС «Ведомственный архив» от НЦЭУ, финансовая организация ощутимо сократила время и расходы на отправку документов в Национальный архив Беларуси, а также оптимизировала внутренние бизнес-процессы, сэкономив время сотрудников.
«Этого элемента не хватало, чтобы полностью отказаться от бумажных носителей. Внутренние распорядительные документы принимались и исполнялись в электронном виде, но потом их все равно нужно было распечатывать, складывать в коробки и отвозить в архив. В прошлом году таким образом пришлось израсходовать более 2000 листов. Теперь весь цикл закрыт полностью», – пояснили в Банке Дабрабыт.
Автоматизированная информационная система «Ведомственный архив» располагается на серверах НЦЭУ. Облачное решение позволяет: принимать электронные дела и вести их учет; надежно хранить электронные документы; передавать их на постоянное хранение в Национальный архивный фонд Республики Беларусь.
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