Благодаря поддержке Национального центра электронных услуг (НЦЭУ) и с использованием услуги АИС «Ведомственный архив» Банк Дабрабыт первым среди белорусских финучреждений полностью перешел на внутренний электронный документооборот, включая архивное хранение документов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦЭУ, воспользовавшись услугой АИС «Ведомственный архив» от НЦЭУ, финансовая организация ощутимо сократила время и расходы на отправку документов в Национальный архив Беларуси, а также оптимизировала внутренние бизнес-процессы, сэкономив время сотрудников.

«Этого элемента не хватало, чтобы полностью отказаться от бумажных носителей. Внутренние распорядительные документы принимались и исполнялись в электронном виде, но потом их все равно нужно было распечатывать, складывать в коробки и отвозить в архив. В прошлом году таким образом пришлось израсходовать более 2000 листов. Теперь весь цикл закрыт полностью», – пояснили в Банке Дабрабыт.

Автоматизированная информационная система «Ведомственный архив» располагается на серверах НЦЭУ. Облачное решение позволяет: принимать электронные дела и вести их учет; надежно хранить электронные документы; передавать их на постоянное хранение в Национальный архивный фонд Республики Беларусь.