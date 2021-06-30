Постановлением Национального банка № 176 от 22 июня 2021 г. изменен действующий порядок установления официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, принятие документа связано с реализацией положений новой редакции Банковского кодекса, предусматривающей изменение в правах и функциях Национального банка.

«Основные подходы к расчету и установлению официальных курсов белорусского рубля остаются прежними. Изменения, предусмотренные постановлением, носят технический характер», - отметили в Нацбанке.

Так, в связи с переходом на применение Международных стандартов финансовой отчетности в бухгалтерском учете и финансовой отчетности банков, а также в целях обеспечения единообразия в подходах к формированию бухгалтерской (финансовой), пруденциальной и статистической отчетностей, с 1 января 2022 г. изменяется дата вступления в силу официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. По отношению к ежедневно котируемым валютам, согласно новому порядку, официальные курсы будут вступать в силу не со следующего календарного, а со следующего рабочего дня и действовать до вступления в силу следующих официальных курсов.

о отношению к ежемесячно котируемым валютам официальные курсы белорусского рубля будут вступать в силу не с первого числа следующего месяца, а с первого рабочего дня следующего месяца и действовать до вступления в силу следующих официальных курсов.

Кроме того, в связи с тем, что международными финансовыми организациями в настоящее время официально не определяются и, соответственно, нигде не публикуются перечни свободно конвертируемых и ограниченно конвертируемых валют, Национальный банк Республики Беларусь также прекращает установление и обновление соответствующих перечней.

Помимо этого, армянский драм исключается из списка ежемесячно котируемых иностранных валют и включается в список иностранных валют, официальные курсы белорусского рубля по отношению к которым устанавливаются ежедневно.