ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ВНОСЯТСЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ КУРСОВ БЕЛОРУССКОГО РУБЛЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИНОСТРАННЫМ ВАЛЮТАМ


18:00 30.06.2021

Постановлением Национального банка № 176 от 22 июня 2021 г. изменен действующий порядок установления официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, принятие документа связано с реализацией положений новой редакции Банковского кодекса, предусматривающей изменение в правах и функциях Национального банка.

«Основные подходы к расчету и установлению официальных курсов белорусского рубля остаются прежними. Изменения, предусмотренные постановлением, носят технический характер», - отметили в Нацбанке.

Так, в связи с переходом на применение Международных стандартов финансовой отчетности в бухгалтерском учете и финансовой отчетности банков, а также в целях обеспечения единообразия в подходах к формированию бухгалтерской (финансовой), пруденциальной и статистической отчетностей, с 1 января 2022 г. изменяется дата вступления в силу официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. По отношению к ежедневно котируемым валютам, согласно новому порядку, официальные курсы будут вступать в силу не со следующего календарного, а со следующего рабочего дня и действовать до вступления в силу следующих официальных курсов.

о отношению к ежемесячно котируемым валютам официальные курсы белорусского рубля будут вступать в силу не с первого числа следующего месяца, а с первого рабочего дня следующего месяца и действовать до вступления в силу следующих официальных курсов.

Кроме того, в связи с тем, что международными финансовыми организациями в настоящее время официально не определяются и, соответственно, нигде не публикуются перечни свободно конвертируемых и ограниченно конвертируемых валют, Национальный банк Республики Беларусь также прекращает установление и обновление соответствующих перечней.

Помимо этого, армянский драм исключается из списка ежемесячно котируемых иностранных валют и включается в список иностранных валют, официальные курсы белорусского рубля по отношению к которым устанавливаются ежедневно.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.06.2021
валюта курс
EUR 3.0149
USD 2.5312
RUB 3.4963
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0116 -0.0033
USD 2.5324 +0.0012
RUB 3.4707 -0.0256
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0100 3.0120
USD 2.5300 2.5320
RUB 3.4600 3.4650
подробнее

Конвертация в банках
на 30.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1880 1.1910
EUR/RUB 86.8000 87.3000
USD/RUB 73.0000 73.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте