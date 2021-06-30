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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК ДАБРАБЫТ ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ


17:12 30.06.2021

С 1 июля 2021 года Банк Дабрабыт увеличивает фиксированный размер процентных ставок по вновь заключаемым договорам срочных банковских вкладов (депозитов) в долларах США и евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер процентной ставки по вкладу "Шчодры" составит:

USD на 3 месяца – 2,4%, 7 месяцев – 2,6%, 13, 24 и 37 месяцев – 3,4%, 61 месяц – 3,5% годовых;

ЕUR на 3 месяца – 1,8%, 7 месяцев – 2,2%, 13 и 24 месяца – 2,9%, 37 и 61 месяц – 3,0% годовых.

Размер процентной ставки по вкладу "Хуткі" с ежедневной капитализацией составит:

USD на 2 месяца – 1,4%, 3-5 месяцев – 2,4%, 6-11 месяцев – 2,6%; 13, 24 и 37 месяцев – 3,4%, 61 месяц – 3,5% годовых;

ЕUR на 2 месяца – 1,3%, 3-6 месяцев – 1,8%, 7-11 месяцев – 2,2%, 13 и 24 месяцев – 2,9%, 37 и 61 месяц – 3,0% годовых.

По вкладу "Добры месяц" на 35 дней: USD – 1,4%, ЕUR – 1,3%.

По вкладу "Цудоўны" на 35 дней: USD – 1,4%, ЕUR – 1,3%.
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